Nove terapije u borbi protiv raka pluća: Produžava život za skoro 5 godina kod metastaznih bolesti

Kako je istakao dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, i dalje su nam neslavne i statistike i situacije s karcinomom pluća u Srbiji.

- To je i dalje najčešća maligna bolest, a tokom prošle godine imali smo sedam hiljada hospitalizovanih pacijenata, što je za dve hiljade više nego pre dve godine. Pušenje je glavni faktor rizika, kao i konzumacija elektronskih cigareta. Posebno zabrinjava konzumacija među mladima - rekao je dr Stjepanović.

U kojim stadijumima se otkriva rak pluća?

Rak pluća se nažalost otkriva u kasnom stadijumu, pa ostaje malo vremena za terapije. Što se tiče statistika, svakog dana se pregleda 250 do 300 pacijenata u Klinici za pulmologiju. Na konzilijumu se pregleda oko 50 pacijenata, rekao je doktor.

Ističe da je hirurgija rezervisana za mali broj pacijenata, oko deset odsto. Nova lista nam je donela mnogo, jer je onkogenetika nešto što se brzo razvija i država Srbija prati nove smernice. Tako je i izašla nova lista koja je dovela pacijente koji su imali određene mutacije, a koji sada dobijaju kombinovanu terapiju (standardna hemoterapija sa imunoterapijom).

- Ove terapije mnogo znače pacijentima, jer je dokazano da im produžavaju život za skoro pet godina, kod metastaznih bolesti. Ove terapije su inovativne, a nekoliko stotina pacijenata koji su na imunoterapijama, a uskoro krećemo sa novim terapijama - rekao je dr Stjepanović.

foto: Shutterstock

Skrining za rano otkrivanje raka pluća

- Što se tiče pušenja, istakao bih da je u onim zemljama gde se sprovodi kontrola pušenja, došlo do pada dijagnoza raka pluća. To je jasna poruka. U zemljama gde je uveden nacionalni program, rak pluća se ranije otkriva. U regionu to je za sada samo u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da je bolest otkrivena u ranoj fazi, da su pacijenti operisani i da su uspeli da se izleče - rekao je dr Stjepanović.

Alergije, astma… proleće, terapija

- Polako se priroda budi, stiže nam proleće, pa kreću alergeni. Svi pacijenti koji znaju da su alergični na polen trave, polen korova treba da krenu sa terapijom, sa antihistaminicima. Redovno treba uzimati terapiju i za astmu - napomenuo je dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Prenela: V.N.

Izvor: RTS/kurir.rs