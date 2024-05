Novi pristupi lečenja limfoma: Specifične terapije „gađaju“ samu bolest i čuvaju pacijente od toksičnosti

Novo izdanje vodiča odgovara na potrebu za osavremenjavanjem znanja o terapijama koje transformišu lečenje limfoma, naglašavajući važnost prilagođenog pristupa svakom pacijentu, naglašeno je na skupu u Muzeju savremene umetnosti.

Efikasnost i sigurnost su ključni u cilju unaređenja kvaliteta lečenja i života pacijenata, što je ostvareno kroz rigoroznu analizu naučnih dokaza i multidisciplinarnog pristupa u pripremi ovog vodiča.

Potpuna individualizacija terapije

Docent dr Darko Antić, direktor Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kaže da su pomenute tri grupe limfoma su najčešće hematološke bolesti zbog kojih se svakodnevno susreću sa pacijentima u svojoj kliničkoj praksi.

- Kod ovih pacijenata došlo je do najvećih promena u poslednje dve godine. Koncept precizne medicine je postao važan u lečenju obolelih. To znači da duboko zalazimo u biologiju bolesti i ono što se dešava u samom organizmu, i na osnovu toga lečimo naše pacijente. To je potpuna individualizacija terapije. Te nove specifične terapije koje „gađaju“ samu bolest imaju posebne karakteristike – istakao je dr Antić.

Prof. dr Milena Todorović, hematolog sa Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra, istakla je da Hočkinov limfom predstavlja retku bolest od koje obolevaju dve od 100.000 stanovnika godišnje, i da je ona veoma je izazovna za lečenje uz pomoć personalizacije terapije.

-Postoje novi pristupi lečenju koji zapravo štede pacijenta od pojačane toksičnosti terapija, a donose korist u lečenju – dodala je dr Todorović.

Uz moderne terapije pacijenti kvalitetnije i duže žive

Dr Milena Urošević, hematolog iz Kliničkog centra Vojvodine, naglasila je da je potpuno promenjen koncept za relaps bolesti, kao i da je objašnjena dobro uloga transplantacije.

-Zahvaljujući modernim terapijama pacijenti kvalitetnije i duže žive. Međutim, i one imaju neželjene efekte koje mi moramo da preveniramo ukoliko se pojave i da vreme reagujemo – pojasnila je docent dr Olivera Marković, hematolog iz Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“.