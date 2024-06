Poziv dobrovoljnim davaocima krvi: Vaš dar će neko pamtiti ceo život

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je danas građane da daju dobrovoljno krv i poručio im da će neko takav dar pamtiti ceo život, navodeći gde to mogu ove sedmice da učine.

Krv se može dati u prostorijama ove ustanove, u Ulici Svetog Save 39 u Beogradu, i to radnim danom od 7.00 do 19.00 i subotom od 8.00 do 15.00 časova, preneo je Beoinfo.

Takođe, danas od 12.00 do 16.00 časova transfuziološki autobus će se nalaziti u naselju Belvil u Novom Beogradu, kao i do 14.00 časova ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici, a akciji će pridružiti i zaposleni u "Meiti".

Sutra, od 9.00 do 14.00 časova, transfuziološki autobus će biti ispred Doma kulture u Barajevu, a podršku će dati i zaposleni u obrenovačkoj termoelektrani, kao i filijali "Rajfajzen banke" u Novom Beogradu.

U četvrtak, 6. juna, tradicionalno svoja vrata za davaoce krvi otvoriće Crveni krst Obrenovca od 9.00 do 14.00 časova, a humanost će pokazati i zaposleni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje od 9.30 do 13.30 časova, kao i Agenciji za privredne registre od 8.00 do 13.00 časova.

Predstojećeg vikenda transfuziološki autobusi će se nalaziti na nekoliko lokacija u Beogradu: u subotu, 8. juna, od 10.00 do 15.00 časova u borčanskom "Ritejl parku" i od 9.00 do 14.00 časova ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu.

U nedelju od 11.00 do 15.00 časova autobusi će biti ispred "Delta sitija" i "Ada mola", naveo je Institut za transfuziju krvi Srbije.

Prenela: V.N.