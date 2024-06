Statini mogu smanjiti rizik od srčanih oboljenja i smrti: Dobri rezultati čak i kod starijih osoba

Statini su lekovi koji smanjuju nivoe LDL holesterola, inače poznatog kao „loš“ holesterol.

LDL holesterol može dovesti do taloženja plaka u krvnim sudovima, očvršćavanja, sužavanja i smanjenja zdravog protoka krvi. To je faktor koji doprinosi aterosklerozi i srčanim oboljenjima.

Istraživanja o lečenju i prevenciji drugih stanja povezanih sa srčanim oboljenjima statinima su u toku.

Nalazi pokazuju smanjenje smrtnosti među osobama starijim od 60 godina i starijim - uključujući ljude starije od 85 godina - koji su uzimali statine.

Studija je objavljena u Annals of Internal Medicine.

foto: Profimedia

Bolesti srca vodeći uzrok smrti za starije od 65 godina Bolesti srca su vodeći uzrok smrti za osobe starije od 65 godina, navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Nedavne procene pokazuju da je u 2019. godini stopa smrtnosti od srčanih bolesti među ljudima od 60 do 80 godina bila 77 do 80 odsto, a 85 odsto za osobe preko 80 godina.

Da bi saznali da li upotreba statina može pomoći u smanjenju rizika od smrti od srčanih bolesti kod starijih odraslih osoba u ovim starosnim grupama, autori nove studije analizirali su elektronske medicinske kartone u bolničkoj upravi u Hong Kongu. Pojedinci uključeni u analizu nisu ranije koristili statine ili lekove za snižavanje lipida i nisu imali istoriju raka.

Istraživači su pratili specifične statinske lekove i rezultate. Pacijenti su lečeni u bolnici od januara 2008. do decembra 2015. Tamo gde je bilo moguće, pojedinci su praćeni do smrti ili do završetka studije.

Pacijenti kojima je dijagnostikovana miopatija i problemi sa jetrom su isključeni iz studije. Postoje izveštaji koji povezuju statine sa ovim problemima, mada stručnjaci kažu da su ovi neželjeni efekti malo verovatni za većinu korisnika statina.

foto: Profimedia

Statini ne utiču na holesterol u ishrani

Nova studija podržava ovaj zaključak, ne otkrivajući vezu između statina, miopatije, bolova u mišićima ili disfunkcije jetre, još jednog mogućeg štetnog efekta lekova.

Smanjenje smrtnih slučajeva od svih uzroka je verovatno zbog upotrebe statina i prevencije kardiovaskularnih problema koji čine visok procenat svih smrtnih slučajeva.

- Nešto od toga dolazi iz hrane koju jedemo, ali mnogo toga proizvodi jetra - rekao je za Medical News Today Čeng - Han Chen, MD, iz medicinskog centra Saddleback, Kalifornija, koji nije uključen u studiju

Čen je objasnio da statini deluju tako što smanjuju količinu holesterola koji proizvodi jetra.

- Radeći to, smanjuje se ukupan nivo holesterola u krvi. Statini ne utiču na holesterol u ishrani - rekao je on.

Prenela: O.M.

(izvor: Medical News Today/Zdravlje.kurir.rs)