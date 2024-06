Na ovim punktovima danas možete dati krv: Najviše davalaca nedostaje za krvne grupe 0+, 0- i A

Transfuzija krvi ima ključnu ulogu u zbrinjavanju pacijenata kojima je potrebna krv i komponente krvi, ona čini da pacijenti žive duže i kvalitetnije.

Krv je moguće dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, u Ulici svetog Save broj 39, od 7 do 19 časova, u Studentskom domu „Studentski grad” od 11 do 15 i na Čukarici u Požeškoj ulici ispred doma zdravlja, gde će crveni autobus biti postavljen od 9 do 14 časova, kao i u Valjevu i Šapcu.