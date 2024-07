Akademik Marko Bumbaširević dobio prestižno priznanje: On je sada i zvanično DŽIN HIRURGIJE ŠAKE

Titula "Džina hirurgije šake" dodeljuje se pojedincima koji su dali izvanredan doprinos hirurgiji šake u svetu. Profesor Bumbaširević je izjavio da je ponosan na ovakvu nagradu i da je veoma srećan što na najlepši način predstvlja svoju domovinu, Srbiju.

foto: Kurir

Za one koji su bolje upućeni u rad profesora Bumbaširevića najnovija nagrada nije iznenađenje - on je stručnjak koji u mikrohirurgiji uspeva da reši i one slučajeve za koje mnogi misle da su nerešivi. Pre ovog priznanja profesor Bumbaširević je za svoj rad dobio i veliku medalju Univerziteta u Kjotu (1996), nagradu Udruženja za hirurgiju šake Indije (2014), nagradu „Kapetan Miša Anastasijević” (2019) i Svetosavsku nagradu (2022).

Prof. dr Bubmaširević je jedan od osnivača mikrohirurgije u Srbiji. Razvio je i unapredio ovu disciplinu, uveo najnovije tehnike i originalne procedure u svakodnevnu kliničku praksu u različitim oblastima hirurgije, i tako postao pionir i promoter ove posebne oblasti hirurgije u Srbiji.

Član je Srpske akademije nauka i umetnosti, a zahvaljujući njemu, Beograd je u ovoj oblasti medicine postao poznat i u svetskim okvirima.

Pripremila: V.N.