U vojnim bolnicama u Srbiji iduće nedelje specijalistički pregledi građana: Zakažite na vreme

U Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu biće omogućeni pregledi kardiologa, endokrinologa, dermatologa i hirurga plastičara.

U Vojnoj bolnici u Nišu biće dostupni specijalisti opšte hirurgije, oftalmologije, otorinolaringologije, ginekologije, interne medicine, pulmologije, neurologije, kožnih bolesti, infektivnih bolesti i psihijatrije.

U Vojnoj bolnici u Novom Sadu građane će pregledati opšti hirurzi, ortopedi, ginekolozi, fizijatri, specijalisti interne medicine, dermatolozi, neurolozi, psihijatri i radiolozi.

Pacijentima sa prethodno utvrđenim oboljenjima preporučeno je da na pregled donesu medicinsku dokumentaciju o tome i rezultate laboratorijskih analiza.

proverite u kakvom vam je stanju srce foto: Shutterstock

Zakazivanje

Zakazivanje pregleda će biti moguće od ponedeljka, 29. jula do petka, 2. avgusta.

Zakazivanje pregleda za građane biće omogućeno na VMA u četvrtak, 25. jula od 9.00 do 12.00 sati na telefon 064/8467-222, u Vojnoj bolnici u Nišu u četvrtak, 25. i u petak, 26. jula od 8.00 do 14.00 sati na telefone 018/555-061 i 018/555-054, a u Vojnoj bolnici u Novom Sadu u četvrtak, 25. i u petak, 26. jula od 8.00 do 14.00 sati na telefon 021/4835-630.

Povod za akciju specijalističkih pregleda je 185 godina Sanitetske službe, što se navršava 30. jula.

Bonus video:

00:55 BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE: Ovo je kompletan raspored! Iz Udruženja dermatologa Srbije: Po prvi put se ovako nešto organizuje