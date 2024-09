Raste broj obolelih od malih boginja zbog slabije vakcinacije: Ova bolest odavno je trebalo da bude deo istorije

U avgustu ove godine gotovo dvostruko više obolelih od malih boginja, nego cele 2023. Među zaraženima i mlađi i stariji, ali je najviše dece do četiri godine - 97 odsto njih nije vakcinisano.

"Sva ta deca nisu vakcinisana"

Gotovo svakog dana u Novom Pazaru registruju nove slučajeve.

Klinička slika je blaža, nemamo nijednu komplikaciju, nemamo nijedno dete koje je hospitalizovano, ističe direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, dr Šefadil Spahić.

- Ono što je još karakateristično da sva ta deca nisu vakcinisana. Još od same epidemije mi preduzimamo sve protivepidemijske mere, imamo još par dodatnih mera koje smo uz pomoć ministarstva zdravlja i UNICEF-a pokrenuli. Imali smo niz sastanaka sa pedijatrijama, predškolskim i školskim ustanovama, ovde samo treba sprečiti kontakt. Očekujemo u ovom periodu da dođe do blagog skoka obolelih, ali ne očekujemo nešto drastičnije - kaže dr Šefadil Spahić.

Zabrinutost lekara

Od početka godine komplikacije malih boginja poput upale pluća imalo je 11 osoba. Zato direktor Kancelarije SZO u Srbiji, dr Fabio Skano, podseća roditelje da sa početkom nove školske godine vakcinišu decu.

- Ranije ste me pitali da li sam zabrinut, ako me pitate za male boginje jesam zabinut, jer je to bolest koja se može sprečiti vakcinacijom i ne bi trebalo da bude obolelih. Ali umesto toga širom Evrope i u Srbiji se to dešava. Dakle na roditeljima je da donesu prave odluke, da se informišu i da se vakcinišu deca koja kreću u prvi razred, jer znamo da 98 odsto slučajeva u Srbiji među decom koja nisu vakcinisana, dakle krajnje je vreme da se roditelji informišu, da donesu prave odluke - kaže dr Fabio Skano.