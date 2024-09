Rizik za nastanak cervikalnog karcinoma u Srbiji u odnosu na druge evropske zemlje veći, a rizik od umiranja dvostruko veći u odnosu na većinu drugih evropskih zemalja. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" , 2021. godine registrovano je 1.085 novoobolelih i 424 žena umrlih od karcinoma grlića materice u Srbiji. Skrining i HPV vakcinacija mogu smanjiti učestalost raka grlića materice za do 70 odsto.

- Dijagnostika ovih oboljenja ne odudara od svetskih standarda zahvaljujući ulaganjima države na ovom polju. Stvar je organizovanja tog puta do dijagnostike, a potom od dijagnostike do modaliteta tretmana za koje je neophodna brojna angažovanost i koja se ne može ostvariti preko noći. Na žalost većina slučajeva se javlja u uznapredovalom obliku koji predstavlja neizvestan tok lečenja, a neke bolesti su preventabilne kao što je recimo rak grlića materice gde država ulaže velike napore u organizaciji kako programa skrininga tako i implemetacije HPV vakcinacije, ali ide dosta sporo - kaže prof. Mandić.

Modaliteti lečenja za onkološku pacijenktinju su u današnje vreme veoma raznovrsni, savremena nauka doseže do skoro svakodnevnih novih predloga i osavremenjavanja pristupa a koja su i finansijski veoma zahtevna.

Cilj Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za rak grlića materice do 2030. godine je eliminacija raka grlića materice kao javnozdravstvenog problema. Da bi se to postiglo, SZO je postavila tri ključna cilja koja svaka zemlja treba da postigne do 2030. godine, poznata kao ’’90-70-90’’ ciljevi: