Trka za zdravlje (Race for the cure), koja ima za cilj da ukaže na značaj borbe žena obolelih od karcinoma dojke , održana je juče po šesti put na Adi Ciganliji pod sloganom "Svakim korakom podržavamo jedni druge". Manifestacija je organizovana u susret oktobru, međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke .

- Ovo je jedinstven međunarodni događaj koji se održava u preko 150 gradova sveta u kome učestvuje nekoliko miliona ljudi. Cilj događaja je podrška ženama koje se leče od raka dojke, da se skrene pažnja na značaj redovnih i preventivnih pregleda , jer je to najbolji način da se bolest otkrije na vreme, a samim tim poveća i stepen izlečenja odnosno smanji smrtnost . Manifestacija je humanitarnog karaktera, a sredstvima od registracije formiraju se Ružičasti paketi namenjeni ženama na onkološkom lečenju u referentnim centrima . Samo prošle godine od prikupljenih registracija darivali smo 1.200 žena - navodi Jasmina Lukić, koordinatorka akcije iz Evropa Dona Srbija (EDS) - Srpskog foruma za borbu protiv raka dojke.

U Srbiji je 2021. registrovano 4.447 novoobolelih, dok je u istoj godini umrlo 1765 osoba , podaci su Instututa "Batut" , a visoka smrtnost ukazuje na to da se bolest mahom otkriva u odmaklim stadijumima, sugeriše dr Mirjana Branković Magić, predsednica Evropa Dona Srbije.

- Da bismo mogli da utičemo na učestalost karcinoma dojke, a naročito na visoku smrtnost, neophodno je da se podigne svest javnosti o ovoj bolesti, a pre svega o tome koji su to faktori rizika za njen nastanak, kao i šta je to što svako od nas može da učini da smanjimo taj rizik. Važno je da znamo i koje vrste zdravstvenih pregleda doprinose otkrivanju bolesti u početnim stadijumima kada je karcinom dojke velikim delom izlečiv, a to je pre svega odaziv žena na skrining mamografiju - ističe dr Mirjana Branković Magić, predsednica Evropa Dona Srbije.