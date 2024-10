Šansa za roditeljst…

Šesti međunarodni festival vantelesne oplodnje 12. oktobra u Beogradu: Najbolji stručnjaci odgovaraće na sva vaša pitanja

I ove jeseni Festival vantelesne oplodnje ima svoj dan - 12. oktobar i to, kao i do sada, u organizaciji Udruženja Šansa za roditeljstvo. Tog dana okupiće se oni koji svoje mesto vide u ovoj temi i oni kojima je lečenje steriliteta i vantelesna oplodnja neophodna kako bi stigli do svog cilja, svoje bebe.