Za protekle dve godine prvu dozu vakcine primilo je ukupno 43.476 dece uzrasta od 9 do 19 godina, od toga 32.533 devojčica (75 odsto) i 10.943 dečaka (25 odsto), poslednji su podac i Instituta za javno zdravlje Srbije . Isti ti podaci pokazuju i da je najveći obuhvat vakcinisane dece uzrasta 9 do 19 godina, postignut na teritoriji Zaječarskog, Borskog, Južnobačkog, Moravičkog okruga i Beograda, dok je najniži obuhvat na teritoriji opština Novi Pazar i Tutin, kao i na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga.

- Ono što nije dobro jeste da je karcinom grlića materice vodećih faktor oboljevanja i smrtnosti među ženskom populacijom. Zašto je to tako? Pre svega jer prva faza ove bolesti prolazi bez ikakvih simptoma. Sa druge strane, mi smo nekako mnogo čudni, javljamo se lekaru tek kada nas nešto zaboli. To moramo hitno da menjamo i u tom smislu je na državi i Ministarstvu zdravlja velika odgovornost. Moramo da menjamo ove loše brojke. Zato spremamo ozbiljnu strategiju sa akcionim planom gde ćemo morati uz pomoć udruženja pacijenata da podižemo zdravstvenu svest u Srbiji i da objašnjavamo da je HP virus opasan, da može dovesti i do smrtnog ishoda – izjavio je državni sekretar dr Đerlek.