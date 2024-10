- Kada ti čiste organizam i vade sve otrove imaš osećaj da ti se kosti lica razdvajaju. Da se raspadaš. Sada kažu da su dijalize lakše, bolje, pitajmo one koji su još tamo, mislim da se ne bi složili. Problem je i da li će tog dana i uspeti da te ubodu, koliko će puta vena pući, ako i zaustave krv, da li će tokom noći opet prokrvariti kao što se meni desilo i to iz arterije, idok stignete do bolnice ste na ivici života. A samo ste dete. Ivanina priča je sa srećnim krajem, bubreg je služi 27 godina, završila je fakultet i danas je magistar logopedije - priča Ivana.