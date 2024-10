Tradicionalna hirurgija za pacijente sa tumorima na prednjem delu mozga uključuje uklanjanje velikog dela lobanje, u onome što je poznato kao kraniotomija. To je dugotrajan, složen proces, koji može da potraje i do 10 sati, a tokom operacije otkriva zdrave delove mozga .

- Do sada pacijenti su ostajali sa ožiljcima preko čela, a mi to izbegavamo ovom metodom. Obično naši pacijenti idu kući drugog dana sa podlivom oko oka, što je očekivano, a to se vraća u normalu za nekoliko dana. To ima ogroman uticaj na pacijente, njihove porodice, društvo, to je prekretnica - rekao je doktor Giamouriadis.