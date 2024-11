Po prvi put u ovom delu Evrope, najznačajnija asocijacija u oblasti dečje neurohirurgije - International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), održaće trodnevni specijalizovani kurs od 31. oktobra do 2. novembra ove godine. Glavne teme u okviru naučnog programa uključuju neuroonkologiju, vaskularnu neurohirurgiju, neurotraumu i intenzivnu negu, spinalnu neurohirurgiju i hirurgiju perifernog nervnog sistema, funkcionalnu i stereotaktičku neurohirurgiju, globalnu neurohirurgiju, hidrocefalus, kraniostenoze, tumore zadnje lobanjske jame i mnoge druge sa ciljem da se istaknu savremena dostignuća i izazovi u oblasti dečje neurohirurgije .

- Najveći izovi u dečjoj neurohirurgiji je kako da roditeljima date nadu da će sve biti u redu, jer nekad to ne možete. Nekad je situacija takva da ne možete da date ni lažnu nadu, niti možete da kažete baš da je sve kako jeste. S tehničke strane, postoji čitav spektar patologije i praktično je isti kao kod odraslih - od povreda, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, neurotraume, preko vaskularnih lezija, do tumora i poremećaja cirkulacije moždane tečnosti, odnosno hidrocefalusa. Svaki od njih je slučaj za sebe i to je ono što je najvažnije. To je suština. Kod nas deca mogu apsolutno da se leče kao i u inostranstvu i sve ono što je nekad bilo poblem, mi danas prevazilazimo u najvećoj mogućoj meri - poručuje za naš portal prof. dr Lukas Rasulić, predsednik Srpskog neurohirurškog društva i jedan od organizatora skupa.