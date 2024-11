- U odnosu na to kada smo prvi put pre sedam godina otišli u RFZO kao predstavnici pacijenata sada imamo drugačiju komunikaciju i diskusiju. Udruženja pacijenata su sada prihvaćena kao partneri i to je značajna stvar koja nam pruža sigurnost. Ono što nedostaje je predvidivost kada su nove liste lekova u pitanju. Nadali smo se da će do Nove godine biti novih lista lekova, ali hajde da onda radimo na tome da budu makar do Uskrsa. Potrebni su nam instrumenti koji će nam koliko toliko garantovati da će te nove lekove država nabavljati u određenim rokovima i razmacima. Bilo bi dobro da imamo posebnu bužetsku liniju u RFZO za nabavku novih inovativnih lekova - rekao je Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije.