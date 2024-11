Lupus može da varira od blagog do teškog, sa simptomima koji uključuju bol u zglobovima , probleme sa kožom, umor i upalu glavnih organa. Pacijenti često moraju da uzimaju lekove celog života, od ibuprofena do steroidnih tableta i injekcija, ili drugih imunosupresiva ili bioloških lekova.

Profesor Ben Parker, konsultant za reumatolog u Kraljevskoj bolnici u Mančesteru veruje da bi ovo otkriće moglo da značajno unapredi lečenje pacijenata sa lupusom i da može dovesti do izlečenja ove bolesti.

- Lupus je bolest koja zahteva doživotne lekove, ali ova terapija ima potencijal da to promeni, što je neverovatno uzbudljivo. Ova revolucionarna nova terapija označava značajnu prekretnicu u našem istraživanju lupusa.

Do sada se terapija CAR T ćelijama uglavnom koristila kod pacijenata sa rakom, ali istraživači veruju da bi mogla da leči niz drugih bolesti.

- Ako ovo funkcioniše, to će promeniti život. Do sada, nikada nije postojalo ništa za lupus što bi bilo moguće izlečiti. San je da budete bez lupusa – to bi bilo fenomenalno - rekla je ona.