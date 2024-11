Akutne respiratorne infekcije ubrajaju se među najčešće i najsmrtonosnije infekcije savremenog čoveka. Podatak Svetske zdravstvene organizacije iz 2021. godine ukazuje na to da su na svetskom nivou infekcije donjeg respiratornog trakta na petom mestu po smrtnosti, sa više od 2,5 miliona žrtava.

- Upala pluća je u načelu bolest koja se lako leči, ali u pet do 10 odsto slučajeva pneumonija može da bude praćena teškim komplikacijama.Najčešći uzročnik bakterijskih infekcija je bakterija, jedna od najvećih „ubica“ na svetu. Međutim, danas se pneumokokna bolest može prevenirati vakcinacijom i to je važna stvar. Vakcina je u Srbiji uvedena još 2017. godine u kalendar obaveznih vakcinacija za decu, a na teret zdravstvenog osiguranja ona je dostupna i za odrasle osobe starije od 65 godina, kao i za hronične pacijente koji su u visokom riziku. Upala pluća se javlja u svim starosnim dobima, a posebno kod osoba sa različitim hroničnim bolestima i oštećenjima imunog sistema. Tu se pre svega misli na one koji nemaju slezinu, HIV pozitivne osobe, transplantirane, kao i oboleli od malignih bolesti. Za ovu kategoriju bolesnika vakcina je takođe besplatna. Svi ovi pacijenti su u velikom riziku da teško obole od pneumokokne bolesti, a posledice mogu biti ozbiljne, poput sepse i meningitisa. Zato je važno da se govori o prevenciji u vidu imunizacije. U svetu, gde je vakcinacija protiv pneumokoka uvedena i primenjuje se duže nego kod nas, za 70 odsto je registrovano manje bakterijskih upala pluća – objašnjava Ass. dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju, UKC Srbije.