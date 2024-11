Sve su to lekovi koji su zabranjeni u sportu, pa su zabranjeni i za normalan život.

- Žene i ne znaju šta sve može da se desi i ne znaju šta je iza uzimanja lekova na svoju ruku. Takođe ne znaju koliko dugo treba nešto da uzimaju, kao ni da li lek ima nekog efekta. Onda to ide u hronične terapije , koje mogu da pogoršaju kardiovaskularne ishode.

- Kod mene pacijenti dođu kada obično već bude kasno i problem je nerešiv. Steroidi utiču na plodnost kod muškaraca. Problem je što su muškarci mnogo konzervativniji i zatvoreniji od žena, mada se sa vremenom to polako menja - istakao je profesor.

Odličan je lek u lečenju dijabetesa, to je njegova prva indikacija, on leči i gojaznost. Opet je važno da ga prepiše lekar, jer on nije prva linija odbrane od dijabetesa.