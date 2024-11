- Ovde smo se hvatali za zadnju slamku spasa, ali nekako, lekari su nam ulivali nadu i poverenje, nekako smo znali da će sve to na kraju da bude super. Od srca želim da se zahvalim profesoru Vukomanoviću, doktorki Stajević, celoj ekipi lekara, tehničarima, svima na stručnosti, znanju i brzoj reakciji, a posebnu zahvalnost dugujem dr Dizdareviću jer je zahvaljujući njegovoj hrabrosti što je prihvatio takav rizik i izvršio takvu intervenciju , zahvaljujući svima njima, naše dete je sada živo - kaže Selma Arifović, majka dečaka.

Lekari su radili od ponoći do jutra

- On je sve to sa njima prošao sa osmehom na licu, jer su mu davale podršku, vetar u leđa – Bravo. Hrabar si. Bravo, ti si junak - priča Selma.

- Ovo je najbolji mogući epilog jedne priče koja je počela time da su kolege iz Tuzle pozvale nas kao referentnu ustanovu u koju imaju najviše poverenja u regionu. To je bilo, tako je i ostalo. Organizovanje ekipe koja je to uradila od ponoći do jutra - objašnjava prof. dr Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“.