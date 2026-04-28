Nova studija je pokazala da genetika delimično utiče na oblik srca, što može pomoći u proceni rizika od kardiovaskularnih bolesti. Istraživači sa nekoliko univerziteta, uključujući Univerzitet Kueen Mari u Londonu i Univerzitet u Saragosi, prvi su proučavali genetske osnove strukture srca koristeći napredno 3D snimanje i mašinsko učenje.

Prethodna istraživanja su se prvenstveno fokusirala na veličinu i zapreminu srca i specifične komore. Proučavajući obe komore zajedno, tim je uspeo da uhvati složenije, višedimenzionalne aspekte oblika srca.

Nova studija otkrila genetske veze sa oblikom srca

Ovaj novi pristup istraživanja oblika doveo je do otkrića novih gena povezanih sa srcem i omogućio bolje razumevanje bioloških puteva koji povezuju oblik srca sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Kardiovaskularne bolesti su među vodećim uzrocima smrti širom sveta. Nalazi ove studije mogli bi da promene način na koji se procenjuje rizik od srčanih bolesti.

Genetske informacije o obliku srca mogu pružiti procenu rizika od srčanih bolesti, omogućavajući raniju i precizniju procenu u kliničkim uslovima.

Ova studija pruža nove informacije o tome kako razmišljamo o riziku od srčanih bolesti.

Odavno se znas da su veličina i zapremina srca bitni, ali ispitivanjem oblika otkrivamo nove uvide u genetske rizike. Ovo otkriće bi moglo da pruži dragocene dodatne alate za kliničare da predvide bolest ranije i sa većom preciznošću.

Genetske informacije o obliku srca mogu pružiti procenu rizika od srčanih bolesti.

Uz pomoć 3D modela nasučnici su otkrili dimenzije srca

Patricia B. Munroe, profesor molekularne medicine u Kueen Mari i koautor studije.

Tim je koristio kardiovaskularne MRI (magnetna rezonanca) slike od preko 40.000 pojedinaca iz UK Biobanke, velike biomedicinske baze podataka i istraživačkog resursa koji sadrži genetske i zdravstvene informacije od pola miliona učesnika iz UK, da bi napravio 3D modele komora.

Statističkom analizom identifikovali su 11 dimenzija oblika koje opisuju primarne varijacije oblika srca.

Naknadnom genetskom analizom otkriveno je 45 specifičnih područja u ljudskom genomu povezanih s različitim oblicima srca. Za četrnaest tih područja ranije nije bilo poznato da utiču na srčane karakteristike.

- Ova studija postavlja važnu osnovu za istraživanje genetike u obe komore - rekao je dr Ričard Berns, statistički genetičar u Kueen Mari.

- Studija potvrđuje da je kombinovani oblik srca pod uticajem genetike i pokazuje korisnost analize oblika srca u obe komore za predviđanje individualnog rizika od kardiometaboličkih bolesti uz utvrđene kliničke mere.

Genetskom analizom otkriveno je 45 područja u genomu povezanih s oblicima srca.