- Najbolji oblik lečenja je preventiva, na čemu mi insistiramo. Nažalost, ako dođe do infarkta miokarda i ako se on pravovremeno ne leči, dolazi do potpunog zapušenja te arterije. Postoje oni kojima mi možemo da pomognemo, ali zbog onih najtežih slučajeva upravo je dolazak vrhunskog profesora iz Japana ključan, jer će on da nam prenese znanje i iskustvo kako da pristupimo njihovom lečenju. To su pacijenti koji uprkos svoj terapiji, imaju tegobe. Zato je jako bitno da ove najsavremenije procedure uvrstimo u naš svakodnevni program rada - objašnjava dr Srećković i dodaje da je privilegija i čast to što je profesor Jamane, zahvaljujući rukovodstvu UKC Kragujevac i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, u prilici da prenese znanja kragujevačkim kardiolozima.