U novoj studiji, istraživači su otkrili da u ranim fazama Alchajmerove bolesti, promene koje podsećaju na insulinsku rezistenciju izazivaju povećanje nivoa enzima S-aciltransferaze, što dalje utiče na kognitivne funkcije i dovodi do abnormalnih akumulacija proteina.

Iako su ove proteinske nakupine postale centralni fokus istraživanja, neka laboratorijska istraživanja sugerišu da one možda ne uzrokuju direktno oštećenje moždanih ćelija .

To je dovelo do toga da tretmani koji su ciljali ove proteine nisu doneli očekivane rezultate, što ukazuje na to da još uvek ne razumemo sve ključne komponente bolesti.