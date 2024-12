Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi u Ulici Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, kao i na više mesta u transfuziološkim autobusima.

U ponedeljak, 9. decembra krv se može dati u Gimnaziji "Patrijarh Pavle" u Rakovici od 14 do 18 sati, kao i na Fakultetu sporta fizičkog vaspitanja od 11 do 15 časova.

Dan kasnije akciji se od 11 sati pridružuje Fakultet za projektni i inovacioni menadžment na Voždovcu kao i od 12 sati na Fakultet za inženjerski menadžment na Savskom vencu gde se krv može dati do 16 časova.

Istog dana krv se može dati i na Računarskom fakultetu na Starom gradu od 10 do 14 sati i na Šumarskom fakultetu na Čukarici od 10 do 15 sati.

U sredu, 11. decembra akcija je planirana na Saobraćajnom fakultetu od 10 do 15 sati, a dan kasnije će se prikupljati krv u Naftnoj industriji Srbije (NIS) na Novom Beogradu od 9 do 13 časova za zaposlene i u Crvenom krstu Obrenovca za sve građane od 9 do 14 sati.