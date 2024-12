Prof. dr Tasić je za Tanjug naveo da to znači da će svi termini zakazivanja biti do 30 dana.

- Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom zaista je obavilo po meni jedan istorijski podvig. Od 4. novembra do danas, urađene su 3.793 koronarografije čime je praktično ukinuta lista čekanja na tu intervenciju i to je veoma značajno, jer je to procedura koja se koristi za dijagnostiku koronarne bolesti srca. I ono što je veoma važno, nakon toga se odlučuje o daljim terapeutskim modalitetima - rekao je on.