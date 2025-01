Humani metapneumovirus ili hMPV je respiratorni virus koji uzrokuje simptome slične običnoj prehladi i gripu . Iako je bolest obično blaga, može da dovede do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća , naročito kod beba, dece, starijih osoba i onih s oslabljenim imunitetom.

Simptomi uključuju curenje iz nosa, temperaturu, kašalj i umor , dok period inkubacije traje od tri do šest dana. Porast ove zaraze zabežen je u severnim kineskim provincijama ove zime, posebno među decom.

Za razliku od od korona virusa, još ne postoji vakcina ili specifično lečenje za hMPV, već je to lečenje koje prvenstveno uključuje ublažavanje simptoma i praćenje kliničke slike. Kod ozbiljnih slučajeva može da dođe do upalnih reakcija, ali i do bronitisa i ozbiljne upale pluća. Kako kažu stručnjaci, radi se o virusu sa lipidnim omotačem, što znači da je osetljiv na visoke temperature, pa je moguće da je porast broja zaraženih samo sezonskog karaktera.