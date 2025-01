- Nakon obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice moramo se zapitati šta dalje, šta ćemo raditi posle toga, kako bismo se približili cilju koji je zacrtala Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, do 2030. godine trebalo bi doći od 26 žena na 100.000 koje obole od karcinoma grlića materice na 4 obolele u 100.000. Da bismo to uradili pre svega moramo da vakcinišemo najmanje 90 % devojčica i dečaka, do 15. godine od HPV virusa. Odziv na skrining mora biti 70 % do 35. godine žena i za drugu grupu od 35. do 45. Potrebno je i da 90 % žena bude pokriveno terapijama i lečenjem od predkancerogene ili kancerozne bolesti. Jedino tako možemo doći do toga da karcinom grlića materice bude iskorenjen, kao što je u mnogim zemljama doveden do 6 do 7 odsto kao što je Slovenija i druge zemlje na severu Evrope - rekla je Vesna Bondžić, predsednica Udruženja Ženski Centar Milica.