Sistem komplementa (zaštitni proteinski sistem) predstavlja mrežu proteina koji su od suštinskog značaja za odbranu tela od infekcija i povreda. Međutim, kada dođe do njegove disfunkcije, on može napasti zdrava tkiva, što dovodi do autoimunih bolesti poput lupusa i reumatoidnog artritisa. Do nedavno, mehanizmi koji pokreću ovaj štetan odgovor bili su nejasni.