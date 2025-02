Rak kod dece čini od 0,4 do 4% svih malignih bolesti u opštoj populaciji širom sveta i vodi je uzrok smrti dece i adolescenata uzrasta od19 gdin.

Prema procenama, do 2050. godine u svetu će biti registrovano 285.000 novih slučajeva raka kod dece, a 110.000 tih slučajeva može se sprečiti ako se ulože dodatna sredstva u poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama i lečenju raka u detinjstvu.

Na globalnom nivou, zbog različitih organizacija i načina funkcionisanja zdravstvenih sistema u oblasti pedijatrijske onkologije , 40% dece sa dijagnozom raka potiče iz nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja. Sveobuhvatnim intervencijama moglo bi se sprečiti nekoliko desetina hiljada smrtnih slučajeva među decom obolelom od raka do 2050. godine.

Rak kod dece i adolescenata čini od 0,8% do 1,1% svih novoobolelih od malignih bolesti

Rak kod dece i adolescenata čini od 0,8% do 1,1% svih novoobolelih od malignih bolesti Foto: Shutterstock

U Srbiji, rak kod dece i adolescenata čini između 0,8% i 1,1% svih novoobolelih od malignih bolesti. Svake godine u Srbiji se u proseku registruje oko 370 novih slučajeva raka kod dece i adolescenata, oba pola, uzrasta od 0 do 19 godina.

Kao i u većini zemalja u razvoju, u Srbiji gotovo dve trećine novoobolele dece uzrasta do 15 godina obole od raka mozga, tumora koštano-zglobnog sistema i limfoma , koji su među najčešćim vrstama malignih bolesti u detinjstvu.

U proseku svake godine 40 dece starosti od 0 do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolešću.

Od svih smrtnih slučajeva uzrokovanih malignim bolestima, dve trećine (64,3 odsto) odnosi se na decu do 15 godina. Tumori mozga i leukemije su najčešći uzroci smrti kod dece do 15 godina, dok su kod adolescenata uzrasta od 15 do 19 godina najčešći uzroci smrti tumori koštano-zglobnog sistema i leukemije.