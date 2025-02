Većina dece sa SMA tipa 1 preživi samo do svog drugog rođendana, a obično premine od respiratorne insuficijencije . Međutim, dete u ovoj studiji navršilo je dve i po godine bez simptoma.

Tokom godina, randomizovana kontrolisana ispitivanja su pokazala da je ovaj lek siguran i efikasan u lečenju spinalne mišićne atrofije kod novorođenčadi, a što su deca mlađa kada počnu da primaju lek, to su ukupni rezultati bolji.

U novoj studiji, trudna majka je uzimala dozu leka svaki dan šest nedelja pre porođaja . Testiranjem je utvrđeno da je lek kroz njenu krv iz pupčane vrpce i amnionsku tečnost (zaštitni sloj tečnost u plodovoj ovojnici) dolazio do fetusa. Nakon rođenja, beba je dobijala dnevni oralni lek.

Studija je objavljena u The New England Journal of Medicine.