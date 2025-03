Razlozi za održavanje seminara sa ovom temom, navela je dr Perišić Mitrović, su i to da je nedavno obeležena evropska nedelja prevencije karcinoma grlića materice koji je jedan od gorućih problema u zdravstvenom sistemu u našoj zemlji, kao i to da je nedavno započet pilot projekat skrininga karcinoma grlića materice, PAPA test i HPV bris, a koji može da se uradi na tri lokacije u Beogradu i na jednoj u Nišu, bez zakazivanja - u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" , Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije", Domu zdravlja "Voždovac", kao i u Domu zdravlja Niš.

U Srbiji se svake godine od raka grlića materice obole 1.163 žene , a život izgubi njih 459. Poslednji podaci Instituta “Batut" govore da se karcinom grlića češće javlja u uzrastu od 35. godine, ali najčešće od 50. do 59. godine.

- Već dugi niz godina kod nas postoji takozvani oportuni skrining a to znači da se svakoj pacijentkinji prilikom pregleda u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi uzima PAPA bris. To je početak svih skrininga, ali ono čemu se teži u zemljama EU, je da se kao primarni test uvede HPV test koji ima svojih prednosti, a na taj način se iz populacije izdvajaju one pacijentkinje kojima je potrebno dalje praćenje i eventualno tretman - objasnio je primarijus dr Nemanja Stojanović, specijalista ginekologije i akušerstva, predsednik Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije.