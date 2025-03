Zainteresovane žene mogu da obave testiranje uz lični dokument, bez prethodnog zakazivanja i to u Beogradu u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” (radnim danima od 14 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova) i u Domu zdravlja „Voždovac” (radnim danima od 10 do 16 časova), kao i u Nišu, u Domu zdravlja Niš (svakog radnog dana i vikendom od 7 do 20 časova).