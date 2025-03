Podaci kažu da se u čak do 97 odsto slučajeva Daunov sindrom ne javlja kao nasledno oboljenje, niti za sada ima dokaza da se javlja kao posledica neke od životnih navika bilo kog od roditelja, osim što starost majke (više od 35 godina), može da bude faktor rizika. Sindrom nastaje (iz još uvek nepoznatih razloga) kada u razvoju jajne ćelije kod žene, ili spermatozoida kod muškarca, ili nakon njihovog spajanja, dolazi do greške koja menja pravilan broj hromozoma. Kako do promene dolazi na 21. paru hromozoma (tri umesto dva), ovaj sindrom se naziva i trizomija 21.