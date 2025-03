- Podaci ukazuju na to da je Srbija, na žalost, u samom evropskom i svetskom vrhu po broju obolelih od hipertenzije . Jedan od osnovnih uzroka crne slike je zabrinjavajuća niska svest u našem narodu o posledicama loše kontrole krvnog pritiska kao i neredovno uzimanje terapije i nepridržavanje propisanog plana lečenja (loša adherenca).

Prof. dr Simić je podsetio da je u Srbiji na raspolaganju inovativna terapija koja je u skladu sa najnovijim evropskim preporukama. Za povišen krvni pritisak i za povišene masnoće u Srbiji su dostupne fiksne kombinacije lekova. To su kombinacije dva ili tri leka koji se nalaze u jednoj tableti, koja se primenjuje jednom dnevno što je komforno za pacijenta. To u značajnoj meri povećava redovnost uzimanja terapije dovodeći do bolje kontrole bolesti, kao i zaštite od srčanog udara i šloga.