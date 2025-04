To ukazuje na nedovoljnu svest o značaju mentalne zaštite, ali i na nedostatak stručnjaka specijalizovanih za rad sa onkološkim pacijentima. Svake godine u Srbiji se otkrije oko 42.000 novoobolelih od neke malignih bolesti , dok više od 20.000 njih premine.

- Um i telo moraju funkcionisati zajedno u blagostanju kako bi čovek mogao reći da je zdrav. Psihoonkološka podrška još u toku dijagnostičkih procedura, pri samoj sumnji da postoji onkološko oboljenje, smanjuje osećaj usamljenosti i nerazumevanja i kod obolelog i kod njemu bliskih osoba. Tada je i najveći stepen anksioznosti, katastrofičnih predviđanja budućnosti, povlačenja ili pojačanog socijalnog funkcionisanja. Bolest jednog člana uvek je bolest cele porodice. Zato je važno da osoba u toku lečenja ne izgubi svoju socijalnu i porodičnu ulogu. Često se bolestan čovek previše štiti tako što mu se oduzimaju određene aktivnosti ili poslovni zadaci, a to treba izbegavati. Dokle god osoba može, trebalo bi da nastavi sa svojim svakodnevnim zadacima i ulogama, kako ne bi ušla u situaciju hendikepa, odnosno ulogu pacijenta. Iako je neko oboleo od maligne bolesti on je i dalje roditelj, brat. Tako mu okruženje šalje psihološku poruku da ga nije otpisalo i da ga njegova bolest ne definiše već ga možda sprečava da obavlja sve kao ranije, ali to ne sme da narušava kvalitet njegovog života – objašnjava Bijelac.