U periodu od januara do novembra 2024. godine u Srbiji je dijagnostikovano i prijavljeno 109 osoba inficiranih HIV , što je za 12 odsto manje nego u istom periodu prošle godine (124 osobe), odnosno za 38 odsto manje u poređenju sa istim periodom 2019. godine (175 osoba), pokazuju poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut “.

Stigma i dezinformacije o HIV i dalje snažno utiču na ljude, ne samo na one koji žive sa ovim virusom, već i na osobe koji zbog straha ne odlaze na testiranje i time propuštaju šansu da se zaštite ili započnu lečenje na vreme. U praksi to znači da osobe koje nisu svesne svog statusa ili se plaše da ga otkriju ostaju bez adekvatne medicinske i psihološke podrške , rečeno je na edukativnoj tribini “Noviteti u prevenciji, dijagnostici i lečenju HIV u Srbiji”.

Stigma prema osobama koje žive sa HIV i dalje je snažno prisutna, na radnom mestu, u porodici, pa čak i u zdravstvenim ustanovama. Paralelno s tim, dezinformacije i nedostatak pristupa tačnim, razumljivim informacijama često dovode do toga da ljudi ne započnu lečenje na vreme ili ga prekidaju, verujući u mitove, teorije zavere ili alternativne pristupe.

- Uz to, postoji i preventivna terapija, PrEP, koja može efikasno zaštititi od HIV. Nažalost, većina ljudi ne zna da ona postoji, niti da je reč o sigurnom, medicinski odobrenom načinu prevencije. Još veći izazov je to što je finansijski nedostupna onima kojima je najpotrebnija, pre svega mladima. Uloga medija, zdravstvenog sistema i zajednice je da zajedno obezbede prostor u kojem se znanje, briga i poverenje šire brže od straha – objašnjava Bratislav Prokić iz Udruženja „Potent“.

- Odeljenja koja su nekada bila puna, danas su često prazna. To pokazuje koliko je medicina napredovala, ali i koliko je važno da svi koji žive sa HIV ostanu na terapiji i redovno prate svoje zdravlje. Međutim, i dalje postoji manji broj pacijenata koji prekidaju lečenje ili neredovno dolaze na kontrole, što nas zabrinjava. Za uspešnu kontrolu HIV infekcije, neophodna je ne samo savremena medicina, već i kontinuirana edukacija, podrška pacijentima i borba protiv stigme – istakla je dr Dubravka Selemović, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović“ Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

Istraživanje udruženja „Potent“ pokazalo je da je 10 odsto pacijenata imalo neki psihološki poremećaj pre nego što im je otkriven HIV status, a isto toliko njih i nakon dijagnoze. To pokazuje da ljudima treba podrška, saosećanje i neko kome mogu da veruju. A upravo to često nedostaje. Danas gotovo nijedna osoba koja živi sa HIV ne želi javno da govori o svom statusu, jer zna kakva su bila iskustva onih koji su to pre njih učinili.