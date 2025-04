Reč je o inovativnom leku za karcinom dojke britansko-švedske kompanije “Astra Zeneka“. Kompanija je započela s razvojem različitih inovativnih lekova za karcinom dojke još 1978. godine. Konkretno, ovaj lek je po sastavu antitelo-lek konjugat – što je vrsta pametnih lekova koji koriste posebno dizajnirano antitelo koje prepoznaje i dovodi citostatik direktno do ćelija raka, tj. na mesto gde treba da deluje. Pored toga što citostatik uništi malignu ćeliju, on zahvati i okolne sumnjive i potencijalno maligne ćelije, sve to uz minimalnu štetu za zdrave ćelije.

- Ovaj inovativni lek je u kliničkim studijama pokazao znatno bolji efekat u odnosu na lekove koji su trenutno u upotrebi za metastatski karcinom dojke. Za sve pacijentkinje koje imaju HER2 pozitivnost, čak i visoku pozitivnost, gde je tri plus, dva plus i jedan plus, dakle sve te pacijentkinje koje imaju takve karakteristike u patohistološkom nalazu kandidati su za ovu terapiju. Ona bi trebalo da promeni trenutni standard terapije u Srbiji. Generalno, rezultati tog leka u poređenju s komparatorom koji je trenutno u upotrebi na nivou su od 30 do 50 odsto bolji u pogledu ukupnog preživljavanja, tj. ukupnog odgovora na terapiju – rekao je dr sc. med. Zoran Andrić, medikalni onkolog KBC Bežanijska kosa.