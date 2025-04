- Ovo je bio trening posvećen svima koji žele više mira u kući sa hiperaktivnim psima i više radosti u životu, trčanjem sa psom. Kada pas ima višak energije, to nije problem već potencijal, samo mnogi to ne znaju da iskoriste i onda dolazi do problema u ponašanju. Trening na zemlji, u šumi, uz mirise prirode i bez stresa, najzdraviji je kanal da se energija oslobodi na prirodan način. U paru je lakše. Zato trčimo zajedno, zbog zdravlja, ljubavi i balansa. Trčalo se ovaj put na Košutnjaku, pet i 10 kilometara i nadamo se da je poslužilo kao vetar u leđa prisutnim trkačima da nastave da vode aktivan stil života. S druge strane, sve koji nisu stigli da dođu, želimo da motivišemo da počnu ili nastave da trče sa svojim psom, da beže u prirodu, jer tamo su svi odgovori i rešenja. Tamo je mir i najbolja zabava - istakla je Anđelka Popadić, predsednica udruženja Trčanje sa psom.