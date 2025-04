Jedan od ključnih zahteva jeste uvođenje HPV vakcine u kalendar obavezne imunizacije, kako bi se omogućila ravnopravna i široka zaštita mladih. Uz to, “Apel za zdravlje” predlaže i uvođenje organizovanog skrining programa, gde bi žene dobijale pozive za ginekološke preglede direktno na kućnu adresu, kao i unapređenje lečenja za one koje su već obolele od raka grlića materice .

- Države koje već skoro dve decenije uspešno sprovode skrining i imunizaciju vakcinom protiv HPV beleže dramatičan pad obolevanja, čak 90 odsto manje karcinoma grlića materice i 98 odsto manju cirkulaciju najrizičnijih tipova virusa. Nažalost, kod nas te mere još ne daju rezultat. Vakcina je besplatna za mlade do 19 godina, ali mnogi roditelji nisu ni čuli za nju, a još manje znaju koliko je efikasna i bezbedna, sa preko milijardu doza i bez ijednog ozbiljnog bezbednosnog alarma. HPV je infekcija koju prezervativ ne može zaustaviti. Toliko je raširen da se 90 odsto ljudi susretne s njim do 45. godine. U većini slučajeva nema simptoma, ali kod nekih žena i muškaraca može da uzrokuje teške, pa i smrtonosne oblike karcinoma. Kada kažemo “samo 1 odsto umire”, zaboravljamo da su to ljudi iz našeg okruženja, dve žene dnevno u Srbiji. Zato je vreme da predrasude zamenimo znanjem i vakcinacijom zaštitimo generacije koje dolaze – rekla je prof. dr Ana Banko, virusolog u Institutu za mikrobiologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.