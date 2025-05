Studija objavljena u časopisu eBioMedicine analizirala je podatke od 860 učesnika iz dugoročne britanske studije Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Istraživači sa Univerziteta Oksford i Univerzitetskog koledža u Londonu otkrili su da faktori kao što su visok indeks telesne mase (BMI), povišen krvni pritisak i nizak nivo fizičke aktivnosti u detinjstvu i adolescenciji mogu da dovedu do promena u strukturi sive mase mozga već do 30. godine života. Ove promene su povezane sa povećanim rizikom od demencije u kasnijem životnom dobu.