Tokom praćenja koje je trajalo do 26 godina , učesnici su redovno obavljeni lekarski pregledi i popunjavali zdravstvene upitnike koji su pomogli da se utvrdi da li imaju rane znake Parkinsonove bolesti. Učesnici su takođe svake dve do četiri godine popunjavali dnevnik ishrane, navodeći šta su jeli i koliko često.

Postoji mnogo mogućih razloga zašto ultra-prerađena hrana može povećati rizik od Parkinsonove bolesti, prema Ng. To uključuje upotrebuaditiva za hranu i hemikalija koje mogu dovesti do oksidativnog stresa - molekularnog disbalansa koji može dovesti do oštećenja ćelija.