Testiranje na HIV u Srbiji je već dugi niz godina dostupno, besplatno, poverljivo i može da bude anonimno. Zavodi za javno zdravlje i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obavljaju dobrovoljno savetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C, dok organizacije civilnog društva sarađuju sa zdravstvenim ustanovama, pružajući uslugu sa kvalitetnim testovima i obučenim kadrom. Savetovanje pre i nakon testiranja pomaže ljudima da prepoznaju rizične situacije i smanje svoje rizike, navode iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje "Potent" .

Globalni cilj do 2025. godine je da 95 odsto osoba koje žive sa HIV zna svoj status, 95 odsto osoba koje zna svoj status započne lečenje, a da 95 odsto osoba na terapiji ne može preneti infekciju . Prema podacima UNAIDS-a, globalno ovi pokazatelji iznose u 2023. godini 86 odsto - 89 odsto - 93 odsto, a u Srbiji iznose 86 odsto - 78 odsto - 97 odsto.

- Statistika pokazuje da gotovo 50 odsto osoba koje saznaju da imaju HIV već imaju oštećen imuni sistem, što ukazuje na to da se nisu testirali na vreme. U Srbiji se više od 90 odsto infekcija prenosi seksualnim putem, najzastupljenija je grupa uzrasta 30–50 godina, pri čemu su to većinom muškarci. Danas u Srbiji sa HIV-om živi oko 3.550 ljudi, a procene SZO govore da još između 600 i 1.200 osoba nije svesno svog stanja. Osobe koje žive sa HIV u Srbiji imaju mogućnost da žive dug i kvalitetan život. Terapija smanjuje broj virusnih kopija do nivoa koji onemogućava prenos HIV. Savremena terapija čuva imuni sistem i štiti partnere obolelih, sprečavajući dalje širenje infekcije - objašnjava prim. dr Biljana Begović Vuksanović, epidemiolog i šef Odseka za HIV/AIDS i PPI u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.