- Srčana slabost je bolest ljudi u starijim godinama, znači preko 70, najčešće. Mnogobrojni uzroci koji utiču na srčanu slabost utiču i na to da se bolest javi u bilo kom životnom dobu i kod vrlo mladih ljudi , kao posledica zapaljenja srčanog mišića, i ono što je najčešće i najopasnije, to je srčani udar - objašnjava prof. dr Petar Seferović, predsednik Udruženja za srčanu slabost Srbije i predsednik odrganizacionog odbora Kongresa.

Evropsko udruženje kardiologa odlučilo je da Evropski kongres o srčanoj slabosti, bude održan u prestonici Srbije, i to je najveći medicinski događaj do sada održan u Srbiji. U Sava centru, od danas do 20. maja biće svakodnevno na predavanjima od ujutru do uveče oko sedam hiljada delagata, uključujući 450 vodećih stručnjaka iz oblasti kardiovaskularne medicine.