Istraživanje Neverovatno otkriće: Šimpanze leče rane lekovitim biljkama i pomažu jedni drugima

Šimpanze u divljini ne samo da same leče svoje rane pomoću biljaka, već pomažu i drugim pripadnicima svoje vrste, pokazuje nova studija objavljena u časopisu "Frontiers in Evolution and Ecology".