- U prethodnom četvorogodišnjem periodu u Europskoj uniji registrovano 173 nova inovativna leka, a mi smo našim osiguranicima obezbedili dostupnost za njih 16, dakle manje od 10 odsto. Kada gledamo drugi parametar, a to je koliko dana protekne od registracije do dolaska tog leka na listu, možete da vidite da je Srbija opet u onom lošijem kraju, jer naš prosek samo za ovih 16 lekova koji su došli na listu, jer analiza prati samo te lekove, je 799 dana ili nešto više od dve godine - istakao je dr Bojan Trkulja, predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA.

- Kada kažem čeka na ulazak na listu, mislim na lekove za koje je kompletna dokumentacija podneta, za koje su prikupljena mišljenja Republičkih stručnih komisija, Farmakoekonomske komisije i koji ne mogu da dođu na listu zbog toga što jednostavno u budžetu ne postoje sredstva koja bi bila namenjena za to. Takvih lekova u ovom trenutku je nešto više od 50, za nekih stotinak indikacija.

U Bugarskoj je već 95% tih indikacija dostupno na njihovoj pozitivnoj listi. U Hrvatskoj i Rumuniji je to negde oko 70%, a čak i Crna Gora svojim osiguranicima obezbeđuje skoro 50% ovih lekova i indikacija.

On je dodao i da ne smemo zaboraviti da je u prethodnom petogodišnjem ili šestogodišnjem periodu država značajno investirala u inovativne lekove. Zahvaljujući tome je stotinak novih terapija došlo do našeg osiguranja što je značilo više nego u prethodnom petogodišnjem periodu, kada se to praktično nije dešavalo.