- Veliki je pomak to što danas postoje inovativne terapije za karcinom pluća koje nisu bile dostupne kada su moji roditelji preminuli, ali apelujem na nadležne da pacijentima u Srbiji omoguće sve što je dostupno i u Evropi i svetu. Osim lečenjem posledica i primenom principa smanjenja štete, neophodna je zajednička aktivnost svih – države, industrije, roditelja, profesora, lekara – kako bi se zaustavio trend rasta broja maloletnika koji koriste ne samo cigarete , nego i ostale nikotinske proizvode. Zakon je jasan, prodaja nikotinskih proizvoda zabranjena je mlađima od 18 godina - rekla je Majstorović Lučić.

Međutim i dalje ima nesavesnih trgovaca koji zarad profita krše zakonske odredbe. Na nama je da damo sve od sebe da svaki od njih bude adekvatno kažnjen, a da deci predočimo sve rizike. Tolerancija mora da bude nulta. Ako to sebi postavimo kao zadatak, rezultati će sigurno biti vidljivi, s obzirom na to da, ukoliko u adolescentskom dobu ne postanemo pušači, mnogo je manja verovatnoća da ćemo to učiniti kasnije, dodala je Marija.