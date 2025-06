Ovogodišnji slogan kampanje " Dajte krv , dajte nadu - zajedno spasavamo živote " naglašava solidarnost davalaca krvi i njihov uticaj na one kojima je krv jedini lek. Posebno se ističe važnost transfuzije krvi koja pruža podršku ženama koje tokom porođaja ili trudnoće primaju transfuziju, ali i deci koja boluju od različitih oblika anemije , uz poruku "davanje krvi može spasiti majku, bebu, budućnost".

Danas (14. juna) se krv može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, od 8 do 15 časova. Takođe, krv se može dati i u dva transfuziološka autobusa - u Novom Beogradu ispred "Delta sitija" od 11 do 15 i u Kaluđerici ispred "Point centra" od 10 do 14 sati.