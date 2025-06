- Pozivamo muškarce starosti 50 plus godina na ovu vrstu jednostavnog biohemijskog pregleda u Institutu za javno zdravlje Srbije Dr. Milan Jovanović Batut na adresi Dr Nikolaja Krasnova 13 (bivša Avalska 13), svakog radnog dana od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 14 časova - rekla je prof. dr Jovanović.