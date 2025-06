Skriningom do izlečenja

- Pozivamo muškarce starosti 50 plus godina na ovu vrstu jednostavnog biohemijskog pregleda u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ na adresi Nikolaja Krasnova 13 (bivša Avalska), svakog radnog dana od 8 do 18 sati i subotom od 8 do 14 sati. U slučaju kada postoji pozitivna porodična anamneza, odnosno ako neko u svojoj porodici kod najbližih srodnika, očeva ili braće, ima dijagnozu raka prostate, onda je jedna vrsta predostrožnosti potrebna i ranije, već od 45. godine života. Kampanja počinje u četvrtak 19. juna, trajaće dve nedelje. Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, bez uputa, dovoljno je poneti sa sobom lični dokument. Ukoliko interesovanje bude veće, kampanja će biti produžena – rekla je prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.