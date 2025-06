- Nikada ne možemo porodici donora dovoljno da se zahvalimo što u takvom jednom najtežem trenutku za njih oni smognu snage da kažu to "da" i da jedan život produži šest života i koliko znam, svih šest pacijenata su dobro - ističe dr Todorčević.

- Onog trenutka kada dobijemo to čuveno "da", mi krećemo. Obaveštavaju se koordinatori timova za transplantaciju, oni organizuju dalje službu, uvek je sve organizovano. Mi smo već uigrani, uradili smo preko 70 transplantacija u poslednjih 10 godina , tako da od prošlog jula ovo je deseta transplantacija jetre - naglašava.

- Nemamo dovoljno donora, nažalost, i to je ono što nas sprečava da imamo više transplantacija. Trebalo bi građani da vide koliko se ljudima promeni život, ovo što je Milan rekao, da se on posle sedam dana već oseća kao nov čovek. To se odmah vidi - napominje doktorka.